El día en que la broma convive con la historia

Cada 28 de diciembre, millones de fieles alrededor del mundo conmemoran el Día de los Santos Inocentes. Según la tradición cristiana, este día se recuerda la Matanza de los Inocentes, un acontecimiento que aparece en el Evangelio de San Mateo, donde el rey Herodes I "El Grande" ordenó la ejecución de todos los niños varones menores de dos años en la región de Belén. El propósito de Herodes, temeroso de perder su poder ante la llegada de un mesías recién nacido, identificado luego como Jesús, fue eliminarlo junto con cualquier amenaza potencial a su trono.

¿Qué es el Día de los Santos Inocentes?

Para la Iglesia, este día no solo es memoria histórica, sino también una invitación a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la injusticia que sufren los inocentes, especialmente los niños.

Con el paso de los siglos, la conmemoración religiosa se mezcló con tradiciones populares. En países de habla hispana, como México y España, esta fecha se ha transformado en una jornada de humor y bromas, donde se gastan "inocentadas" a amigos y familiares y se repite la frase típica: "Inocente palomita que te dejaste engañar".

Impacto de las bromas en la comunidad

Habitantes de la ciudad de Reynosa nos cuentan cuáles han sido las bromas de las que han sido víctimas durante este día de los santos inocentes. "Bueno pues ya habitual que estoy embarazada, creo que de esa no nos salvamos nadie, y si te la creías más cuando estaba saliendo con alguna chica, ahorita ya es más trillado, pero antes uno se la creía", mencionó don Roberto.

Sin embargo, hay quien se aprovechan esta fecha para hacer maldades, no tan inocentes. "Uy no pues a mí sí, me fue muy mal cuando empezaba mi negocio de pasteles, una vez me llamaron para hacerme un pedido de 40 cupcakes, y resultó que ya para cuando los tenía listos, todavía se atrevieron a contestarme y decirme que sólo era una broma y pues me quedé con el pedido, ya después los vendí por separado, pero no logré recuperar todo lo que invertí. Igual eso me quedó de experiencia y ahorita ya no me la hacen", comentó entre risas Jéssica Torres.

Reflexiones sobre la fragilidad de la vida

Este día invita a la reflexión sobre la injusticia que sufren los inocentes, recordando que, aunque la tradición se haya transformado en un día de bromas, el trasfondo histórico sigue presente en la memoria colectiva.