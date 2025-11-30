Bloquean a los vecinos trabajos inconclusos

Los trabajos inconclusos, en algunas ocasiones abandonados, mantienen a los residentes de varias colonias bloqueados y con dificultades para salir de sus propios hogares, ante la indolencia de las autoridades municipales que nada hacen para acelerar dichas labores.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Los colonos afectados ya están hartos de tanto problema generado por el municipio, el cual no mueve un dedo para solucionar el conflicto urbano que crece día con día. La falta de acción de las autoridades ha llevado a los residentes a expresar su frustración, demandando respuestas y soluciones efectivas.

¿Qué consecuencias trae esta situación?

La situación actual no solo afecta la movilidad de los residentes, sino que también genera un clima de tensión en las colonias. Los habitantes se sienten desatendidos y abandonados por un gobierno que parece ignorar sus necesidades. La comunidad exige que se tomen medidas inmediatas para resolver los problemas de infraestructura que afectan su calidad de vida.