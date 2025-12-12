Trabajan bajo protesta trabajadores postales

El personal del Servicio Postal Mexicano, mantiene sus labores bajo protesta ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Federal, por lo que van a esperar al próximo año para ver que medidas se van a tomar al respecto.

Los trabajadores han denunciado públicamente que persisten las carencias que desde hace años afectan su trabajo diario, entre ellas la falta de equipo, infraestructura deteriorada y salarios por debajo del mínimo vigente.

Bruce Lawrence López Leyva, secretario general de la Sección Tamaulipas del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, señaló a El Mañana, que los empleados están exigiendo uniformes, motocicletas, cascos, refacciones, gasolina y la rehabilitación de oficinas, además de la creación de nuevas plazas y mejorar el tema salarial.

"No hemos recibido nada y seguimos trabajando bajo protesta, vamos a esperar a ver como se va a proceder, esperando indicaciones del sindicato nacional, que medidas se tomarán para el próximo año", dijo.

Aun con estas limitaciones, el personal postal continúa atendiendo la mensajería institucional y de empresas.

López Leyva afirmó que los carteros han demostrado compromiso, por lo que siguen trabajando bajo protesta.

El Servicio Postal Mexicano en Reynosa, al igual que otras partes del país, trabajan bajo protesta, por lo que exigen solución a estos problemas.

EL DATO:

El Servicio Postal Mexicano, depende de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal.



