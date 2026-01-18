Persiste el conflicto de los empleados de Salud

La inconformidad entre trabajadores del sector salud en Tamaulipas ha escalado hasta la ocupación de oficinas directivas en diversos hospitales públicos, luego de meses de retrasos salariales, escasez de insumos y un modelo de atención que, aseguran, no responde a las necesidades reales del sistema.

Desde diciembre, el personal adscrito a IMSS-Bienestar mantiene estas acciones como una forma de presión ante la falta de respuestas.

¿Qué motivó las protestas en hospitales de Tamaulipas?

De acuerdo con Mirna Dolores Pumarejo Cabrera, secretaria general de la Subsección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, la problemática rebasa a las autoridades estatales y se origina en decisiones tomadas desde el nivel central.

"No se trata de un conflicto aislado. La situación es la misma en todo Tamaulipas y las soluciones no dependen de las coordinaciones locales, sino directamente de la Federación", explicó la dirigente sindical.

Las deficiencias, señaló, no son recientes. La protesta únicamente expuso una situación que los hospitales vienen padeciendo desde hace tiempo: unidades sin materiales básicos, carencia de medicamentos y plantillas incompletas de personal médico y de enfermería.

"La falta de trabajadores es evidente. Hay plazas que quedaron vacantes por jubilaciones o fallecimientos y nunca fueron cubiertas. Eso genera una carga laboral excesiva y afecta directamente la atención", comentó.

El desabasto ha alcanzado tal nivel que, en algunos casos, los propios familiares de los pacientes deben aportar materiales para que se puedan realizar procedimientos médicos.

"Es una situación crítica. Pedirle insumos a los familiares no debería ocurrir, pero es la consecuencia de no contar con lo mínimo necesario", subrayó.

Detalles sobre la escasez de insumos en hospitales públicos

A este escenario se suma la ausencia de tratamientos especializados en varios hospitales. Pacientes con padecimientos graves, como cáncer, son enviados a otras ciudades, donde la situación tampoco es favorable.

"No contamos con atención oncológica y los pacientes son referidos a Ciudad Victoria, pero incluso ahí hay escasez de medicamentos", indicó Pumarejo Cabrera.

Las consecuencias también golpean directamente el bolsillo de los usuarios del sistema público. Rosa María Alfaro Ramírez relató que ha tenido que costear estudios médicos de alto precio ante la falta de atención oportuna.

"He pagado estudios de mil 500, luego de 6 mil 500 y ahora necesito otro de 9 mil 500 pesos. No hay opción, la salud no puede esperar", expresó.

La falta de especialistas agrava aún más el problema, ya que obliga a los pacientes a desplazarse largas distancias para recibir atención.

"No hay otorrinolaringólogo aquí. Primero dijeron que vendría a Río Bravo y después que tenía que ir hasta Matamoros. Todo eso implica más gastos", comentó.

Impacto de la falta de atención oncológica en pacientes

En el plano laboral, los trabajadores también denuncian irregularidades en el pago de salarios, particularmente en la zona fronteriza, donde aseguran que se les aplica una clasificación incorrecta.

"Somos zona tres y se nos paga como zona dos. A los médicos se les adeudan alrededor de 4 mil pesos mensuales desde el año pasado", denunció la representante sindical.

Ante la falta de soluciones concretas, el personal de salud decidió continuar trabajando bajo protesta y mantener la toma de las direcciones hospitalarias, en tanto no se regularicen los pagos y se garanticen condiciones mínimas para brindar un servicio digno a la población tamaulipeca.