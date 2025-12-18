Para trabajadores de la CTM no hay desempleo

Para los trabajadores fue un buen año el 2025 en materia de empleo, sobre todo en la industria de la construcción así como en comercio, al grado de que ya hay mas de 200 mil empleos formales en esta ciudad, sin contar con los informales, aseguraron dirigentes de la Federación de Trabajadores de Reynosa.

"Aquí en Reynosa, para los obreros cetemistas, no hay desempleo, todos están contratados y además hay expectativas de crecimiento en la industria maquiladora", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la FTR.

Fueron varios miles de empleos nuevos que se crearon gracias a ampliaciones de maquiladoras y apertura de nuevos centros comerciales amén de los proyectos que se tienen para el 2026.

En algunas ramas como es el caso de la albañilería, hubo necesidad de llamar a trabajadores de estados como Veracruz para poder estar en condiciones de cubrir la creciente demanda de mano de obra.

"Hubo trabajo para todos", afirmó quien ocupa el segundo lugar en el engranaje de la central obrera local.

BUENAS EXPECTATIVAS

Por cuanto al año entrante, hasta donde se alcanza a observar, hay buenas expectativas en materia laboral.

De concretarse varios proyectos existentes, la cifra de empleos formales que hoy en día asciende a más de 220 mil, seguirá creciendo, concluyó Portillo Martínez.