Cierran la dirección del Hospital General

La dirección médica del Hospital General de Reynosa también fue cerrada éste viernes por parte de trabajadores sindicalizados adheridos a la Sub sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

¿Qué demandas presentan los trabajadores del Hospital General?

Médicos, enfermeras y trabajadores de diferentes áreas pertenecientes al gremio sindical acompañados por sus líderes, se presentaron en las oficinas de la dirección y colocaron cartulinas donde aparecen sus demandas, entre las que destacan la re zonificación de plazas escalafonarias pendientes.

Acciones de los trabajadores sindicalizados en el Hospital

La dirección médica permanecerá cerrada hasta en tanto no se dé respuesta favorable a las peticiones de los trabajadores sindicalizados que fueron encabezados por Myrna Pumarejo y Luis Villanueva, entre otros dirigentes de la Sub sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Personal del sindicato hará guardia en la puerta de acceso a la dirección del Hospital a fin de evitar que trate de entrar algún funcionario de la misma institución.

El cierre de la oficina direccional ocurrió éste viernes en horas de la mañana, como también ocurrió en las seis direcciones de igual número de Centros de Salud de Reynosa.