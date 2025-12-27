Proliferan los tiraderos de llantas viejas en Reynosa

Tiraderos clandestinos de llantas de deshecho, pueden verse en distintos sectores de Reynosa, problema que ha ido creciendo al paso de los años y al cual no se le brinda la atención adecuada por parte de las autoridades locales.

A la orilla de las calles, avenidas y bulevares pueden verse imágenes como la que aparece en las gráficas que complementan la información, sin que nadie haga algo al respecto a pesar del pésimo aspecto que ofrecen así como al hecho de convertirse en criaderos de moscos y zancudos transmisores del dengue.

Así pueden verse cementerios de llantas viejas por doquier, como puede apreciarse en un tramo de la calle Valentín Gómez Farías de la colonia Reservas Territorial Campetre.

En ese lugar hay por lo menos dos tiraderos incluidas ramas secas y basura que ni personal de Servicios Públicos Primarios han pasado a recoger para trasladarlas a los sitios apropiados para ello.

Vecinos de la arteria demandaron la pronta intervención de las autoridades competentes para evitar que el problema continúe alcanzando mayores dimensiones y por consecuencia se generen repercusiones ambientales así como de salud sobre todo para las familias que viven en sitios cercanos.

