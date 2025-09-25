Pululan tiraderos de basura y de llantas

La falta de cultura ecológica aunada a la apatía de las autoridades locales contribuye a la proliferación de tiraderos o basureros clandestinos de desechos sólidos y la acumulación de llantas usadas inservibles, lo que afecta la calidad del medio ambiente, el aire y pone en peligro la salud de la comunidad.

El problema consiste en que los camiones recolectores oficiales prohiben a las personas entregar las llantas usadas al personal de dichas unidades.

Esto provoca que quienes tienen llantas inservibles en sus casas o automóviles opten por tirarlas a cielo abierto, en las calles y en los tiraderos clandestinos, en terrenos o lotes que desde hace tiempo están abandonados.

Convirtiéndose así en criadores de mosquitos con las lluvias de esta temporada de huracanes y el agua estancada, generando focos de infección y de insalubridad que ponen en riesgo la salud de la población.

"Uno de estos tiraderos clandestinos se encuentra en la calle Aldama, en la zona centro de la ciudad, lo que tiene alarmados a los vecinos por el riesgo de sufrir posibles picaduras de mosquito y la posibilidad de adquirir el dengue, lo que pudiera afectar la salud de la niñez, los jóvenes y los adultos.

En los contenedores del Ayuntamiento, como el ubicado en la calle Aldama, se observan las frases siguientes: no tirar llantas, no tirar escombros, no tirar troncos, no tirar materiales pesados, lo que impide que estos desechos se arrojen a dicho contenedor, por lo que para algunas personas es más fácil arrojarlos a los basureros ilegales.

Peatones que incluso pasan por la calle cercana a este lugar respiran los olores fétidos que se despiden por la contaminación y la ola de calor.