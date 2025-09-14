Abundan basureros hasta en los fraccionamientos

Abundan basureros en diferentes colonias situadas en las goteras de Reynosa, sin que el municipio tome cartas en el asunto pese a que dicen ser guardianes de la limpieza.

Hasta en fraccionamientos pueden verse tiraderos clandestinos en varias calles de por ejemplo Los Almendros, precisamente a un par de metros de donde se ubican las escuelas primarias Rodolfo Torre Cantú y Sentimiento de la Nación.

La acumulación de los desperdicios significan un foco de infección que puede generar enfermedades entre los educandos, de ahí que madres de familia que tienen hijos estudiando en esos planteles, piden la intervención rápida de las autoridades de Ecología Municipal o Medio Ambiente para que se constituyan en el lugar y emprendan las acciones correspondientes.

Por lo menos que se aboquen a realizar labores de limpieza y a advertirles a quienes están acostumbrados a tirar basura a la vera de las calles, sobre todo en solares baldíos, que se abstengan so pena de aplicarles sanciones económicas.

Ahí pueden verse todo tipo de basura y hasta muebles inservibles como colchones y sofás de diferentes tamaños.

El problema ha llegado a provocar un clima de honda preocupación entre varias madres y padres de familia así como vecinos del lugar por considerar que la tira de basura no debe permitirse en la vía pública y tampoco en terrenos que están deshabitados.