Limpian tiradero de llantas, pero dejan otro

Luego de la limpieza realizada en uno de los tiraderos de llantas clandestinos ubicados sobre el bulevar Alcalá en Reynosa, el abandono de neumáticos ha incrementado de manera considerable en un segundo sitio localizado a escasos metros. Se trata de un predio que se encuentra en la esquina del bulevar Miguel Ángel y Villas de Esmeralda, el cual colinda con un parque y canchas de fútbol, además de al menos 20 viviendas.

Y son precisamente los residentes de la zona quienes exigen a las autoridades actuar de manera urgente ante esta severa problemática, la cual pone en riesgo su patrimonio, integridad e incluso su vida.

"Es bueno que ya limpiaron en el otro tiradero, pero aquí no han hecho nada aún, y lo malo es que lo que ya no pueden tirar allá, vienen y lo tiran acá. Quisiera que pasaran por aquí en las tardes a la hora del zancudo; no se puede ni salir de la casa, es una cosa horrible, y mientras sigan ahí las llantas, esto va a seguir igual", mencionó Rebeca Solís Palacios, quien reside a un par de metros del tiradero.