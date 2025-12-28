Cumple un año más tiradero de llantas

A punto de concluir un año más, el tiradero clandestino de llantas ubicado en la esquina del bulevar Alcalá y la avenida Miguel Ángel, en la colonia Balcones de Alcalá, continúa sin ser atendido por las autoridades en la ciudad de Reynosa.

Desde hace varios años, este predio que abarca cerca de una cuadra, se ha convertido en un depósito ilegal de neumáticos usados. El sitio se localiza en medio de un bulevar altamente transitado y rodeado por un parque y un fraccionamiento completamente habitado, lo que ha incrementado la preocupación de los vecinos debido a los riesgos que representa para la salud pública.

Habitantes del sector denunciaron que, pese a las constantes solicitudes dirigidas a las autoridades, el problema no ha sido resuelto. Señalan que la acumulación de llantas ha provocado la proliferación de mosquitos, así como la presencia de animales ponzoñosos, afectando de manera directa a las familias que viven en los alrededores.

"Ya ha venido mucha gente, pero solo vienen a ver y no hacen nada. Dicen que no le corresponde al municipio, que es del estado, y luego del gobierno federal, y así se van pasando la responsabilidad", expresó doña Rosario, vecina del lugar, quien además manifestó su temor ante la posibilidad de una tragedia.