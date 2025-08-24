Buscan en tianguis los útiles escolares

En la ciudad de Reynosa, otra de las opciones con las que cuentan los padres de familia en su búsqueda de cuidar la economía familiar, es la compra de artículos de segunda mano, en los distintos tianguis que habitualmente se instalan durante los fines de semana en diversos puntos de la ciudad.

A un par de semanas de que regresen a las aulas el total de estudiantes que cursarán este ciclo escolar 2025-2026, las compras de útiles escolares continúan, y son estos sitios de venta de mercancía seminueva, así como productos importados principalmente de los Estados Unidos, donde muchas familias han encontrado ese ahorro que buscan.

"Estuvimos buscando toda la semana en tiendas comerciales y otros lugares las mochilas para mis tres niños; tengo tres niños, uno en preescolar y dos en la primaria, pero la verdad salían muy caras, y aquí las encontré casi nuevas y no gasté ni la mitad de lo que me salía comprarlas nuevas", comentó Jéssica Arroyo Cavazos, visitante del tianguis de las Torres.

Entre los productos más solicitados durante las últimas semanas se encuentran los tenis de distintas marcas, además de los zapatos escolares, las mochilas, loncheras y termos, así como distintos útiles escolares como cuadernos, lápices, colores, crayolas, marcadores y demás artículos relacionados con el regreso a clases.

En este sentido, comerciantes señalan que en esta temporada tratan de prepararse con mercancía de este tipo, pese a que no sea lo que ofrecen a sus clientes de manera habitual, "Pues uno le busca verdad, sabemos que la gente busca ahorita la mochila, los cuadernos y eso les traemos, y sí, sí se vende, es lo que se nos acaba más rápido", expresó Armandina Pérez, vendedora del lugar.