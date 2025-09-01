Tianguistas dejan terreno lleno de basura y bolsas

Mientras que los cobros de inspección y vigilancia respecto al uso de áreas públicas para venta en Reynosa, por parte del ayuntamiento, están por encima de los 150 pesos por un espacio aproximado de 3x3; recursos que, de acuerdo a lo mencionado por los comerciantes, son recaudados para posteriormente ser utilizados para realizar la limpieza de las áreas y espacios públicos donde se instalan estos tianguis ambulantes; la realidad es otra, ya que al retirar sus puestos, los vendedores dejan a su paso basura y mercancía dañada; basura que permanece en las calles, avenidas y banquetas, sin que se realice la limpieza debida.

Residentes de las casas aledañas al Tianguis de las Torres señalan que esta situación se ha convertido ya en una problemática, debido a que cada vez es más la mercancía y basura abandonada, por parte de los tianguistas, la cual termina regada por las calles y banquetas, por lo que son ellos, los residentes de la zona, quienes deben limpiar dicho desorden al final del día.

"Se supone que para eso se paga la cuota de piso, para que las autoridades o servicios públicos primarios vengan y limpien en cuanto se retire el tianguis, pero nunca ha sido así; aquí la basura se riega si hay viento o si llueve, todo termina enfrente de nuestras casas. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que cobren tanto?", expresó Romina Acosta, vecina del lugar.