Gana batalla contra el cáncer de mama

Sobreviviente del cáncer de mama, dice sentirse muy feliz y afortunada y agradece a Dios primero que nada, la oportunidad que le da de seguir viviendo.

"En el 2016 fui diagnosticada con esa enfermedad por lo que tuve a partir de ese momento un tratamiento médico quirúrgico que incluyó quimioterapias por seis meses", dijo Alma Delia Rodríguez, quien narró para El Mañana de Reynosa su experiencia de vida.

Enfermera especialista en el Hospital General de Reynosa "José María Cantú Garza" y a la vez docente de enfermería, Alma Delia dice haber sido dada de alta después de cinco años de estar bajo control médico.

"Actualmente, sigo con mis controles médicos, hago una vida normal, estoy feliz de la vida y disfruto mucho cada amanecer, disfruto estar con mi familia, con las personas que amo, disfruto mí trabajo y bueno con mis estudiantes vivimos anécdotas todos los días", siguió diciendo.

Reiteró su gratitud a Dios por brindarle esta nueva oportunidad para seguir disfrutando las maravillas de esta vida.





¿QUÉ CÓMO ME SIENTO?

"Estoy muy feliz, aunque todavía estoy bajo chequeo médico y con el mismo riesgo como cualquier otra persona, porque el cáncer de mama está aquí, a la vuelta de la esquina, es un padecimiento que no respeta edad, sexo o posición socioeconómica por lo que quiero mandarle un mensaje a la población en general, tanto a mujeres como varones, para que se cuiden", agregó Alma Delia.

Invitó a la población a auto explorarse y ante cualquier signo de alarma, una bolita, inflamación u otra irregularidad en sus enos, a y acudir al médico a efectuarse el chequeo correspondiente.

DE NUEVE Y 12 AÑOS

Se han tenido casos de detecciones en niñas de nueve y 12 años. El padecimiento ya dejó de ser propio de adultos, pues ahora hasta adolescentes llegan a presentar los síntomas.