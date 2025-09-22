Focos de infección, casas y terrenos abandonados

Vecinos de la colonia Benito Juárez lanzaron un llamado urgente a las autoridades de ecología y medio ambiente, ya que señalan que los predios y viviendas abandonados en la zona representan un verdadero foco de infección para las familias que habitan en los alrededores.

Justo en la esquina de las calles José María Iglesias y Puerto Escondido, se ubica un terreno baldío, el cual, al no contar con una valla ciclónica, barda o cerco de madera que lo delimite, fácilmente ha empezado a ser utilizado como tiradero clandestino.

En el sitio se puede apreciar un montón de maleza, así como cacharros, montones de basura, sillones, ropa e incluso animales muertos, vecinos, quienes reciben en casas aledañas. Solicitan la intervención de las autoridades, ya que aseguran que, debido al exceso de basura, el predio se ha incendiado en distintas ocasiones, además de ser un criadero de roedores y animales ponzoñosos.

"Nosotros quisiéramos saber quién es el dueño, ya muchas personas han pasado por aquí y preguntan por el terreno, la gente lo quiere comprar, porque la verdad está en muy buena ubicación, pero ni siquiera sabemos quién es el dueño", expresó Zulema Blanco, residente del lugar.

