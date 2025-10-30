Organizan foro sobre tendencia inmobiliaria

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Reynosa prepara su primer foro inmobiliario "Desarrollo 360 AMPI", el cual tiene como finalidad acercar información importante a profesionales en el giro, así como a la población en general.

"En esta ocasión tenemos nuestro primer foro binacional en donde vamos a estar trabajando con tendencias que unen fronteras; en Reynosa estamos en una ciudad estratégica que conectamos con Estados Unidos, entonces queremos darle ese enfoque, que la gente y la ciudadanía acudan a ese tipo de eventos que se están organizando en nuestra ciudad, que son importantes tanto para nutrir nuestro conocimiento en tema laboral", expresó Iveth Céspedes, presidenta de AMPI.

Indicó que, pese a que Reynosa es el municipio con el mayor número de transacciones inmobiliarias en el estado de Tamaulipas, de acuerdo a datos de la AMPI, únicamente se cuenta con 54 agentes regulados, es decir, que cuenten con la capacitación y conocimientos requeridos para llevar a cabo esta actividad, hecho que preocupa debido a la cantidad de fraudes que se cometen a diario y que ponen en riesgo el patrimonio de toda una vida de familias que habitan esta ciudad.

Detallo que en el estado de Tamaulipas ya se ejerce la licencia inmobiliaria y se cuenta con un reglamento, gracias a la Ley Inmobiliaria aprobada hace ya más de 10 años; no obstante, aún no existe un órgano que la regule.

"Igualmente, destacaron que sí se ha registrado un incremento de al menos un 5% respecto a años anteriores en cuanto al costo de las viviendas en la ciudad; sin embargo, no se compara con los aumentos aplicados en otros estados del país".

"Sí ha habido algún incremento, pero no ha sido tan pronunciado como lo es en otras ciudades como Monterrey, Tijuana o Chihuahua; son ciudades en las que constantemente la plusvalía se siente todavía más fuerte; obviamente, los incrementos son más pronunciados", expresó Sabino Franco Reyes, vicepresidente de AMPI Reynosa.