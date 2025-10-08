Esperan el Buen Fin para mejorar ventas

Debido a que se manejan por temporadas, los comerciantes en pequeño esperan El Buen Fin y la temporada decembrina para poder generar derrama económica.

Héctor Regalado Juárez, secretario general de los comerciantes en pequeño en Reynosa, comentó que venden productos por temporada, como en el regreso clases, fiestas patrias o fechas especiales como el Día de la Madre, entre otros.

"Nos manejamos por temporadas, por ciclos, vamos con el Buen Fin y luego la temporada grande, que es la temporada de diciembre", dijo.

Explicó que las ventas se generan cuando hay mayor afluencia de compradores y se aprovecha para vender aguas frescas, nieves, fruta y diversos antojitos, así como productos como gorras, cintos, calcetas y más.

"A todos les va bien cuando hay incremento de gente, se incrementan las ventas, dependiendo la temporada".