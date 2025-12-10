Negocios se preparan para temporada de alta demanda

La derrama económica extraordinaria que reciben los trabajadores en esta temporada decembrina, será el principal motor para el comercio local, por lo que anticipan un cierre de año favorable en materia de ventas.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos comentó que, aunque normalmente el repunte se observa durante los últimos tres meses del año, en esta ocasión se espera concentrar la recuperación en el lapso de la mitad de noviembre y diciembre.

Esta proyección permitirá que los negocios registren un incremento estimado entre 30 y 40 por ciento en comparación con los meses previos de 2025.

"Esperamos una muy buena recuperación de actividad comercial, por la generación extraordinaria de recursos que se nos viene cascada, que reciben los todos los trabajadores y eso definitivamente va a haber un desarrollo", dijo.

El vocero destacó que, pese al ajuste en los tiempos y a las condiciones económicas actuales, el sector mantiene expectativas positivas para el cierre anual.

Los cálculos preliminares apuntan a concluir el año con un crecimiento general de entre 5 y 10 por ciento en la actividad comercial de la frontera, impulsado por el consumo de fin de año y la reactivación de la demanda en distintos giros.

"Esperamos estar terminando el año y esperamos terminar el año con un número positivo aproximadamente de entre un 5 a un 10 por ciento de incremento en la actividad comercial de la frontera", expresó.

González Cavazos subrayó que los comerciantes se preparan para atender este periodo de movimiento intenso, confiando en que la temporada decembrina contribuya a equilibrar el comportamiento económico registrado durante los meses anteriores.



