Prevén descenso moderado de temperaturas en Reynosa

Autoridades de Protección Civil y Bomberos Municipales informaron sobre las condiciones climatológicas que se esperan para los próximos días, tras el ingreso del sistema frontal número 21, de los 48 previstos para la temporada invernal 2025-2026.

De acuerdo con el pronóstico, durante el resto de la semana se prevé un descenso moderado de las temperaturas, con mínimas que oscilarán entre 16 y 19 grados centígrados, mientras que las máximas alcanzarán en promedio los 27 grados, sin probabilidad de precipitaciones.

Estas condiciones permitirán un clima agradable, especialmente durante el periodo vacacional decembrino, luego de un año caracterizado por altas temperaturas.

Las autoridades señalaron que, conforme avancen los frentes fríos, podrían registrarse cambios más drásticos en la temperatura, por lo que se exhorta a la población a mantenerse abrigada y extremar cuidados, principalmente con menores de edad, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mascotas y plantas.

Asimismo, Protección Civil hizo un llamado a utilizar de manera responsable calentadores, anafres y otros dispositivos de calefacción, colocándolos sobre superficies planas, a una distancia mínima de un metro de materiales inflamables, y manteniéndolos fuera del alcance de niños y mascotas.

También se recomendó evitar el uso de fogatas dentro de los domicilios y, en caso de realizar alguna práctica similar, hacerlo únicamente en espacios bien ventilados para prevenir intoxicaciones.

Ante el inicio de las celebraciones decembrinas, se pidió especial atención en la cocina, verificando que las perillas de las estufas estén bien cerradas, así como apagar luces decorativas, pinos navideños y aparatos eléctricos antes de salir de casa. Además, se recomendó no saturar enchufes ni multicontactos y revisar posibles variaciones de voltaje.

Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir boca y nariz, mantenerse hidratados y reportar cualquier emergencia a los números oficiales, con el objetivo de disfrutar de una temporada invernal segura.



