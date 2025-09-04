Persistirá calor extremo; frente frío hasta el día 15

Persistirá calor extremo; frente frío hasta el día 15El subdirector de Protección Civil Estatal, Martin Santiago Cruz, alerta sobre la posibilidad de lluvias intermitentes y la importancia de cuidar el agua en medio del clima impredecible.
Continuarán las altas temperaturas y calor extremo en la región, a pesar de que el próximo frente frío se tiene contemplado que ingrese el 15 de septiembre. Durante los días previos se espera sensacionalismo, temperaturas de hasta 40 grados centígrados y apenas algunas lluvias aisladas; así lo señaló el subdirector regional de Protección Civil Estatal, Martin Santiago Cruz.
Detallo que no se cuenta con lluvias anunciadas para la región; sin embargo, deben mantenerse atentos: "Hay posibilidad de que el fin de semana tengamos lluvia intermitente; ya tuvimos un poquito de lluvia aquí en Valadeces, en la parte de Río Bravo; aquí en Reynosa no nos ha llovido, pero esperemos que el fin de semana o estos días tengamos presencia de llovizna".
Informó que las presas se mantienen en semáforo rojo, por lo que exhortó a la población a cuidar el vital líquido. "Estamos en semáforo rojo, las presas están en nivel; sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el agua, como les comento, ahorita el clima es muy impredecible", explicó Cruz.
Respecto a la llegada de los primeros frentes fríos, mencionó que el clima ha sido muy cambiante; sin embargo, se encuentran constantemente monitoreando para poder presentar a la población las condiciones climatológicas exactas. "Siempre estén alertas y pendientes de las alertas que se emiten en los medios oficiales", concluyó el subdirector de PC estatal.