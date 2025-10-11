Construyen más aulas en las telesecundarias

Construyen más aulas en escuelas Tele Secundarias de la Zona Escolar 01 de Reynosa ante la creciente demanda de matrícula que se registró al inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026.

"Tenemos en proceso de edificación dos espacios que serán salones de clase. Uno de ellos está en la Abel Ramírez Ramírez, de la colonia Villas del Roble en tanto que otro más en la Carlos Treviño del asentamiento humano Lampacitos", dijo Armando Blanco Chávez, supervisor escolar.

Se espera que en un mes y medio o tal vez dos, queden totalmente terminadas las obras realizadas con apoyo del ITIFE Tamaulipas". Armando Blanco Chávez, supervisor de la Zona Escolar 01.

Con las obras en construcción, que por cierto ya van muy avanzadas, se contará en ambos planteles con cuatro grupos en los tres grados.

La demanda educativa ha ido creciendo de manera notoria en los años recientes, de ahí que se estén construyendo más aulas.

Por el momento, los nuevos grupos están recibiendo sus clases en áreas acopladas. Uno el que se integró a la Tele Secundaria Abel Ramírez, está en un salón de cómputo. El otro, el de la Carlos Treviño, fue acomodado por lo pronto en un lugar utilizado como comedor.

Pero tan luego y se concluyan las obras, que se esperan terminar en un mes y medio o tal vez dos, inmediatamente se reubicará esos dos grupos de alumnos de nuevo ingreso.

En el resto de las instituciones educativas de la Zona Escolar 01, se mantiene sin movimiento la demanda educacional, puntualizó el supervisor de la misma, Blanco Chávez.



