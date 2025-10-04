Tecnológico Reynosa se une al metaverso

El Instituto Tecnológico de Reynosa se unió al programa nacional del Tecnológico Nacional de México para implementar la educación virtual, un modelo que integra el uso del metaverso como herramienta educativa.

Ludovico Hernández Aguilar, director del plantel, comentó este nuevo esquema académico busca ofrecer mayor flexibilidad a los estudiantes, especialmente a quienes trabajan o no cuentan con tiempo para asistir de manera presencial.

Actualmente hay 3 mil 500 estudiantes, 11 carreras; 9 presenciales, 2 en mixta y 2 virtuales.

"El metaverso es como un juego donde tú puedes entrar a cualquier laboratorio de cualquier tecnológico del país y tomar y hacer prácticas con cualquiera de los equipos y materiales que existan en ese Tecnológico", dijo. El programa oferta dos carreras bajo esta modalidad: Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con una matrícula inicial de 20 estudiantes en cada programa y se prevé que la demanda crezca de manera significativa en las siguientes convocatorias.

"Es la flexibilidad, es que lo puedes estudiar, a la hora que tú quieras porque es virtual, hay gente que trabaja, hay gente que no tiene el tiempo hasta muy tarde o los fines de semana y si le complica y bueno esto es precisamente pensando en todo ese tipo de personas para que sigan estudiando".

Y agregó: "Lo pueden hacer en cualquier momento, la plataforma ya está toda la información, cuando él termine se le asignan las fechas de evaluación y también todas son en línea", expresó.



