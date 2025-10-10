Sigue pendiente entrega de tarjetas de Bienestar

Autoridades de Bienestar federal, informan que aún no inicia la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, pero piden a las féminas que se registraron con tiempo a que estén al pendiente.

Lucila Calvillo Domínguez, directora de los programas de Bienestar Federal en Reynosa, pidió a las beneficiarias mantenerse atentas, ya que recibirán un mensaje de texto en su teléfono celular donde se les indicará la fecha asignada para acudir a recoger su tarjeta.

Asimismo, podrán consultar el módulo correspondiente en la página oficial gob.mx/bienestar.

"Les va a llegar un mensaje de texto al celular, donde se les indica la fecha, hora y lugar de entrega, solo estar al pendiente", dijo.

La Pensión Mujeres Bienestar tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad.

En fechas pasadas se realizó el registro, por lo que ahora se está a la espera de que se empiece con la entrega de los plásticos.

Una vez que inicie la entrega, las beneficiarias deberán asistir puntualmente al módulo ubicado en el Centro de Convenciones presentar una identificación oficial en original y copia, y entregar el talón morado de registro de solicitud, durante el proceso se tomará una fotografía de identificación y se entregará un sobre cerrado con la tarjeta.

Este nuevo programa, entrega este 2025 un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias.



