Comienza entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez

Autoridades federales realizarán la entrega de tarjetas correspondientes a la Beca "Benito Juárez" para alumnos de primer semestre el próximo lunes 15 de diciembre.

El evento se realizará en la explanada del plantel del CBTIS 7, informó la dirección escolar, donde entregarán los plásticos a los alumno de dicho plantel.

¿Cuándo se realizará la entrega de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la organización, los estudiantes del turno matutino deberán acudir a las 9:00 am, mientras que los alumnos del turno vespertino serán atendidos a partir de las 2:00 pm. Las autoridades federales, señalaron que se trata del único día de entrega, por lo que es indispensable respetar el horario asignado.

Documentación necesaria para la entrega de la beca

Asimismo, se indicó que las y los alumnos deberán presentarse acompañados por su padre, madre o tutor legal para poder completar el proceso de entrega. En cuanto a la documentación requerida para los estudiantes, deberán presentar en original y copia acta de nacimiento actualizada, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses.

Por su parte, el padre, madre o tutor legal también deberá llevar en original y copia su acta de nacimiento actualizada, identificación oficial INE y CURP.