Llaman a ciudadanas a recoger tarjeta para pensión de mujeres

El enlace regional de Programas para el Bienestar, Jesús Acosta, hizo un llamado a las ciudadanas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar para que acudan cuanto antes al Centro de Convenciones de Reynosa a recoger su tarjeta
  • Por: Christian González
  • 18 / Octubre / 2025 -
Llaman a ciudadanas a recoger tarjeta para pensión de mujeres

Beneficiarias acuden al Centro de Convenciones de Reynosa para recibir su tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar sin filas.

El enlace regional de Programas para el Bienestar, Jesús Acosta, hizo un llamado a las ciudadanas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar para que acudan cuanto antes al Centro de Convenciones de Reynosa a recoger su tarjeta.

"Invitamos a la ciudadanía a que venga por su tarjeta, no hay nada de gente. Que traigan los documentos necesarios. De momento es solo para las mujeres de 60 a 64 años que se incorporaron en agosto. 

No importa que su mensaje indique otra fecha; de preferencia, si pueden venir de una vez, adelante", comentó el funcionario.

El llamado busca agilizar el proceso de entrega y aprovechar que actualmente no se registran filas, lo que permite a las beneficiarias realizar el trámite de manera rápida y sin contratiempos. 

Personal de Bienestar atiende de forma ordenada a quienes se presentan con la documentación completa.

Las beneficiarias reciben orientación por parte del personal en los módulos instalados, donde se realiza la verificación de documentos, la toma de fotografía y finalmente la entrega del sobre con la tarjeta, acompañado de un libro informativo sobre los derechos de las mujeres, reforzando la parte formativa y social del programa.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles un apoyo económico bimestral de 3,000 pesos, que se deposita directamente en la tarjeta entregada.

Se recomienda a las beneficiarias acudir con su CURP impresa recientemente, credencial de elector vigente (original y copia), el comprobante del trámite realizado en agosto y el talón morado de registro, para facilitar el proceso y evitar contratiempos.

El horario de atención es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde entre semana, y los sábados hasta las 2:00 de la tarde en el Centro de Convenciones de Reynosa.


