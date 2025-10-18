Llaman a ciudadanas a recoger tarjeta para pensión de mujeres

El enlace regional de Programas para el Bienestar, Jesús Acosta, hizo un llamado a las ciudadanas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar para que acudan cuanto antes al Centro de Convenciones de Reynosa a recoger su tarjeta.

"Invitamos a la ciudadanía a que venga por su tarjeta, no hay nada de gente. Que traigan los documentos necesarios. De momento es solo para las mujeres de 60 a 64 años que se incorporaron en agosto.

No importa que su mensaje indique otra fecha; de preferencia, si pueden venir de una vez, adelante", comentó el funcionario.

El llamado busca agilizar el proceso de entrega y aprovechar que actualmente no se registran filas, lo que permite a las beneficiarias realizar el trámite de manera rápida y sin contratiempos.

Personal de Bienestar atiende de forma ordenada a quienes se presentan con la documentación completa.

Las beneficiarias reciben orientación por parte del personal en los módulos instalados, donde se realiza la verificación de documentos, la toma de fotografía y finalmente la entrega del sobre con la tarjeta, acompañado de un libro informativo sobre los derechos de las mujeres, reforzando la parte formativa y social del programa.

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles un apoyo económico bimestral de 3,000 pesos, que se deposita directamente en la tarjeta entregada.

Se recomienda a las beneficiarias acudir con su CURP impresa recientemente, credencial de elector vigente (original y copia), el comprobante del trámite realizado en agosto y el talón morado de registro, para facilitar el proceso y evitar contratiempos.

El horario de atención es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde entre semana, y los sábados hasta las 2:00 de la tarde en el Centro de Convenciones de Reynosa.



