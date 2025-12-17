Aprueban tarifas más justas para anuncios

El diputado Humberto Armando Prieto Herrera presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para modificar diversas fracciones del artículo 32 y adicionar disposiciones transitorias a la Ley de Ingresos del municipio de Reynosa para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de establecer una estructura tarifaria más justa y acorde a la realidad del comercio local.

Durante su intervención, el legislador explicó que la propuesta contempla ajustes en los cobros por derechos relacionados con la colocación de anuncios publicitarios, tanto adosados como autosoportados, con y sin pantalla electrónica, así como en puentes peatonales y edificios públicos o privados.





El diputado Prieto Herrera subrayó que no estarán obligados al pago quienes coloquen anuncios dentro de su propio establecimiento, siempre que no invadan la vía pública.

En cuanto a los artículos transitorios, la iniciativa propone que durante 2026 se condone el 100 % de recargos, multas y gastos de ejecución, siempre que los contribuyentes cubran el adeudo principal, incluso mediante convenios de pago en parcialidades. Además, la autoridad municipal deberá declarar de oficio la prescripción de créditos fiscales que ya se encuentren legalmente vencidos.

Finalmente, el legislador afirmó que estas adecuaciones permitirán actualizar el padrón municipal, depurar adeudos históricos y fortalecer las finanzas públicas sin afectar injustamente al comercio local, por lo que solicitó el voto a favor de sus compañeras y compañeros diputados.