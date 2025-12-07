Sheinbaum y Villarreal transforman Tamaulipas

Tamaulipas vive una transformación sustentada en resultados y no en discursos. Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en estrecha coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya, la entidad ha sido escenario de una política pública con auténtico sentido social. Así lo afirmó el director de Oficinas Fiscales de Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, quien destacó que las obras hidráulicas y proyectos de infraestructura —aunque no sean de relumbrón— representan inversiones profundas y verificables que ya están beneficiando a miles de familias tamaulipecas.

Los resultados son contundentes: más de 1.1 millones de tamaulipecos beneficiados, mediante una inversión histórica de 22 mil 771 millones de pesos, destinada a programas sociales, infraestructura estratégica y proyectos que impactan directamente la calidad de vida de las familias.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores respalda hoy a 402 mil 52 ciudadanos, garantizando ingresos dignos a quienes construyeron el país. A ello se suma la Pensión para Personas con Discapacidad, que beneficia a 28 mil 187 tamaulipecos, reafirmando que la inclusión no es un discurso, sino una acción de gobierno.

En materia educativa, el futuro también se protege. La Beca Benito Juárez alcanza a 103 mil 478 estudiantes, mientras que 36 mil 547 alumnas y alumnos de nivel primaria cuentan con apoyos directos que fortalecen la permanencia escolar. Complementariamente, el programa Leche para el Bienestar beneficia a 110 mil 237 familias, reforzando la nutrición y la salud desde la infancia.

En infraestructura y desarrollo regional, Tamaulipas avanza como nunca. El Tren Saltillo–Nuevo Laredo consolidará un eje estratégico que conectará el norte del país con la Ciudad de México, detonando comercio, inversión y movilidad.

La construcción de un nuevo puente internacional en Nuevo Laredo fortalecerá la competitividad fronteriza, mientras que la Agencia Nacional de Aduanas ya opera para elevar la eficiencia, seguridad y transparencia en el comercio exterior.

La modernización carretera continúa con la vía San Luis Potosí–Ciudad Valles–Tampico, mejorando la conectividad regional y la integración económica. A nivel urbano, el impulso a un sistema de transporte público moderno facilitará el acceso a servicios, empleo y educación para miles de ciudadanos.

El derecho humano al agua también es una prioridad. El Acueducto Guadalupe Victoria II garantiza mayor abasto de agua potable para Ciudad Victoria, mientras que la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 impulsa la productividad agrícola, cuida el medio ambiente y fortalece el campo tamaulipeco.

Estos no son anuncios ni promesas: son acciones medibles, recursos aplicados y beneficios palpables. La coordinación entre el gobierno federal y el estatal demuestra que cuando hay visión social, responsabilidad y compromiso con la gente, Tamaulipas avanza.

Porque gobernar con el pueblo no es una consigna: es una forma de ejercer el poder.