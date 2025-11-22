Listos para protesta masiva

Propietarios rurales y campesinos tanto de la vecina ciudad de Río Bravo así como también de Reynosa se reportan listos para participar en las protestas programadas para el próximo lunes 24 de noviembre en varios puntos de la zona norte de Tamaulipas.

"Ya nos dieron a conocer la programación de los eventos que se llevarán a cabo en esa fecha así como los diferentes puntos y el horario en que se llevarán a cabo", dijo Eliborio Héctor de León, quien es presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo.

¿Qué puntos de reunión se han establecido?

De acuerdo con el mensaje recibido, son 24 los puntos en total donde se concentrarán los agricultores y campesinos que están solidarios con el Frente Nacional para el Rescate del campo Mexicano (FNRCM), pero también integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y de las Cámaras Nacionales de Transportes Unidos.

En el caso de Reynosa y municipio de Méndez, el punto de reunión será la Brecha 102 para de ahí trasladarse al puente internacional Reynosa-Pharr. En la zona Ribereña, Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán, el punto de reunión será el poblado Villarreales; en el caso Reynosa y municipio de Méndez, la cita será en el Km. 30 carretera Reynosa a Monterrey; en cuanto a Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo, el punto de reunión será el puente de Nuevo Progreso (en la autopista).

¿Cuál es el objetivo de las protestas?

Por su parte Gabriel Arizmendi Escobedo, también confirmó la participación del campesinado reynosense en las protestas pacíficas que se realizarán el lunes entrante en los puntos ya señalados, en aras de lograr precios justos para los granos, sorgo, maíz, trigo, entre otras cosechas más.

LA CITA ES EL DÍA 24

24

Puntos de concentración establecidos

3 grupos participantes:

Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM)

Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)

Cámaras Nacionales de Transportes Unidos

2

Municipios con mayor participación confirmada: Reynosa y Río Bravo.

Km 30 carretera Reynosa–Monterrey

Puente de Nuevo Progreso autopista de Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo

3 municipios:

Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán

Gabriel Arizmendi Escobedo confirmó la participación del campesinado reynosense.



