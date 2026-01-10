Autoriza descuentos y beneficios fiscales

Ante la confusión generada entre la ciudadanía sobre los beneficios fiscales vigentes, el director de la Oficina Fiscal y de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas en el estado de Tamaulipas, Marcelo Olán Mendoza, aclaró la realidad de los apoyos autorizados por el Gobierno del Estado como parte de un proyecto de corte humanista enfocado en fortalecer la economía familiar.

¿Qué descuentos se aplican en derechos vehiculares?

Durante su intervención en la Oficina Fiscal de Reynosa, Olán Mendoza explicó que el gobernador del estado autorizó importantes descuentos en el pago de derechos vehiculares, destacando que los automóviles modelo 2012 a 2017 pueden regularizarse con un costo único de 5,990 pesos, mientras que los vehículos 2012 y anteriores solo pagan 3,990 pesos.

Detalles sobre las licencias de conducir a bajo costo

Asimismo, informó que se aprobaron licencias de conducir a bajo costo, entre ellas la licencia económica general con un precio de 1,131 pesos, diseñada para apoyar a las familias tamaulipecas. También se mantiene la licencia para jóvenes de 16 años en adelante con un costo de 905 pesos, así como la licencia para operadores del transporte público, cuyo precio es de 1,358 pesos.

En relación con la licencia permanente, el funcionario estatal aclaró que continúa vigente y se mantiene como una opción económica, reafirmando que el objetivo principal es beneficiar a los ciudadanos y no afectar su bolsillo.

Beneficios fiscales para contribuyentes al corriente

Finalmente, Olán Mendoza anunció que para este año se autorizó un descuento del 30 por ciento para los contribuyentes que se encuentren al corriente en sus pagos. Este beneficio estará vigente de enero a marzo, periodo en el cual los ciudadanos podrán aprovechar esta reducción como un incentivo por cumplir con sus obligaciones fiscales.