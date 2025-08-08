Realizan hoy taller para buscadores de empleo

Realizan hoy taller para buscadores de empleoHoy viernes 8 de agosto se realiza el taller presencial para personas buscadoras de empleo
Hoy viernes 8 de agosto se realiza el taller presencial para personas buscadoras de empleo, donde se explicará a detalle sobre el tipo de vestimenta adecuada para una entrevista y la actitud que debe reflejarse ante el empleador.
El taller inicia a las 10:00 de la mañana en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, ubicadas en las oficinas del Centro de Convenciones del Parque Cultural.
El taller es completamente gratuito, enfocado en apoyar a quienes no encuentran empleo.
EL MAÑANA RECOMIENDA