Realizan hoy taller para buscadores de empleo

Hoy viernes 8 de agosto se realiza el taller presencial para personas buscadoras de empleo, donde se explicará a detalle sobre el tipo de vestimenta adecuada para una entrevista y la actitud que debe reflejarse ante el empleador.

El taller inicia a las 10:00 de la mañana en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, ubicadas en las oficinas del Centro de Convenciones del Parque Cultural.

El taller es completamente gratuito, enfocado en apoyar a quienes no encuentran empleo.



