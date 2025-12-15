UTTN aporta investigación a estudio latinoamericano

La Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y Negocios (RELAYN) llevó a cabo la onceava Investigación Anual 2025 en Micro y Pequeñas Empresas, titulada "La Sustentabilidad de la Micro y Pequeña Empresa de Latinoamérica", iniciativa que reúne a investigadores de diversos países con el propósito de analizar los principales retos y oportunidades de este sector estratégico para la economía regional.

En este importante ejercicio académico participaron docentes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), institución dirigida por el rector Mtro. Edgar Garza Hernández. En la convocatoria colaboraron Alma Delia Robles Pérez, Diana Laura Robles Pérez, Juan Ángel Ramos Sánchez y María Soledad Ocañas, directora de la carrera de Administración, quienes representaron a la UTTN en este proyecto de alcance internacional.

¿Qué desafíos enfrentan las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica?

Los académicos desarrollaron y presentaron la investigación titulada "Impacto de la Preparación de Directivos de MYPES Basado en Tiempo de Operatividad, Calidad y Crecimiento", estudio realizado en la ciudad de Reynosa. Entre las principales conclusiones se destaca que, a pesar de enfrentar limitaciones como la escasez de recursos financieros y el reducido acceso a créditos, las micro y pequeñas empresas mantienen un firme compromiso con la sustentabilidad y la mejora de sus procesos operativos.

Resultados de la investigación de la UTTN en RELAYN 2025

Como resultado de su calidad académica, el proyecto fue publicado en un libro impreso editado por McGraw-Hill, así como en un libro electrónico de iQuatro Editores, y difundido a través de la revista electrónica de RELAYN, lo que contribuye a la proyección y divulgación del conocimiento generado por los investigadores de la UTTN.

Reconocimiento a la UTTN por su participación en RELAYN

El rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte felicitó a los docentes por su destacada participación y reconoció su dedicación y profesionalismo, subrayando que estos logros son posibles gracias al respaldo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García, quienes impulsan políticas orientadas al fortalecimiento académico y al desarrollo profesional del personal docente.