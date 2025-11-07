Suspensión del trasvase no afecta a productores

El anuncio hecho por la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) de que no habrá trasvase de agua de la presas El Cuchillo a la Marte R. Gómez, no afecta a agricultores de Reynosa ni pone en riesgo la irrigación de tierras de riego para el siguiente ciclo agrícola.

"El agua nos llega precisamente de la presa Marte R. Gómez y bueno, esta cuenta con suficiente agua y de hecho está garantizado el riego de las parcelas para el próximo ciclo agrícola de temprano", dijo Alfonso Longoria García, presidente de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales a nivel local.

De ahí que no preocupa a los agricultores de esta ciudad el hecho de que no haya trasvase de agua.

AUN NO SABEN

De momento se ignora qué superficie de tierras de riego se vayan a sembrar en el ciclo agrícola de temprano que se avecina, porque pese a que ya salió el plan de riego para el distrito 026, los productores aún no han informado qué cantidad de tierra piensan cultivar.

Ya en su momento lo darán a conocer. Por lo pronto no hay cifras ni siquiera aproximadas.

Ese dato se conocerá muy probablemente como para el 20 de diciembre próximo, señaló Longoria García.



