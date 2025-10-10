Suspende transporte foráneo viajes de Reynosa a Veracruz por lluvias

Derivado de las afectaciones provocadas por las lluvias de los últimos días, empresas de transporte de pasajeros foráneo anunciaron la suspensión de viajes a distintas ciudades de la república mexicana, entre ellas de Reynosa a municipios de Veracruz como Poza Rica, Álamo, Naranjos, Tuxpan, entre otros.

A través de sus redes sociales, la empresa ADO informó que debido a las lluvias generados por la tormenta tropical "Raymond" sus servicios se encuentran suspendidos desde y hacia la ciudades de:

Poza Rica

Tuxpan

Naranjos

Tantoyuca

Pánuco

Cerro Azul

Huejutla

Papantla

Gutiérrez Zamora

Huauchinango

Tecolutla

Martínez de la Torre

San Rafael

Chicontepec

Además de las ciudades de Tamaulipas: Tampico, Reynosa y Matamoros, las cuales tienen gran demanda debido a las familias originarias de Veracruz pero que habitan en estos municipios tamaulipecos.

La empresa refirió que cuando las condiciones lo permitan, restablecerá el servicio para la población. "Lo más importante es resguardar la integridad de nuestros colaboradores y clientes".

Y es que en las últimas horas se han desbordado ríos y arroyos, lo que ha afectado a las carreteras y puentes de Veracruz, además de otras entidades como Tamaulipas y San Luis Potosí.