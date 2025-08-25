Zona centro de Reynosa se quedará sin luz este jueves

Reynosa, Tam. — El próximo jueves 28 de agosto se realizarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica sobre las calles J. B. Chapa y Morelos, en la Zona Centro de Reynosa por lo que será suspendido el servicio durante al menos 12 horas.

La Comisión Federal de Electricidad informó que durante estas labores, el suministro de energía se suspenderá de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., afectando viviendas y comercios del área.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus actividades y tomar precauciones para evitar contratiempos también por el cierre a la circulación que se realizará en la zona.