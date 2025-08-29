Reynosa

Corte de agua este viernes en Reynosa por trabajos en línea de conducción

Reynosa se ve afectada por la interrupción del suministro de agua debido a reparaciones en la infraestructura hidráulica.
  • Por: Paoletti Rodríguez
  • 29 / Agosto / 2025 - 11:35 a.m.
Corte de agua este viernes en Reynosa por trabajos en línea de conducción

Reynosa, Tam.– Este viernes 29 de agosto a partir de las 10:00 de la noche se interrumpirá el suministro de agua potable en los sectores Poniente, Jarachina y Granjas, debido a maniobras de reparación en la infraestructura hidráulica.

Las labores se realizarán en la línea de conducción de 24 pulgadas, ubicada en calle Israel y bulevar Hidalgo, colonia Jarachina Norte, donde se reemplazará una válvula de control que tiene más de 30 años en operación.

La suspensión del servicio afectará a colonias completas dentro de los sectores mencionados.

El corte iniciará a las 22:00 horas y se prolongará hasta concluir los trabajos.

