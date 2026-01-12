Sólo con 0 grados suspenderán clases

Autoridades del Centro Regional de Desarrollo Educativo confirmaron que las clases en escuelas de nivel básico sólo se suspenderán si la temperatura desciende hasta los 0 grados centígrados, ante el pronóstico de frío intenso para los próximos días.

Alicia Pizaña Navarro, titular de la oficina regional educativa, informó que si el termómetro se ubica en los 5 grados centígrados, la decisión de enviar o no a los alumnos a clases quedará a criterio de madres y padres de familia, con el objetivo de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes.

"De registrarse temperaturas de 5 grados, serán las mamás y los papás quienes determinen si sus hijos asisten a los planteles. Es una medida preventiva ante el clima severo que se pronostica", explicó la funcionaria.

Indicó que los padres de familia podrán tomar esta determinación de manera responsable, considerando los riesgos de exposición al frío, especialmente en estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes son más vulnerables a enfermedades respiratorias.

Pizaña Navarro precisó que directivos y docentes tienen la instrucción de acudir a los planteles escolares cuando la temperatura se mantenga en 5 grados centígrados, a fin de garantizar la operación administrativa y atender cualquier eventualidad.

No obstante, subrayó que si la temperatura alcanza los 0 grados, entonces se suspenderán las clases, y tanto el personal educativo como la comunidad escolar permanecerán en sus domicilios durante el día o los días que se presente este fenómeno meteorológico.

Las autoridades educativas reiteraron el llamado a priorizar la salud de los estudiantes, mantenerse informados a través de canales oficiales y tomar decisiones preventivas ante las condiciones climatológicas extremas.

LOS PRONÓSTICOS

Las bajas temperaturas continúan presentes debido a los efectos del aire ártico polar que permanece sobre la región, situación que se mantendrá al menos hasta el martes, de acuerdo con información de Protección Civil Estatal.

Durante este periodo se prevé un ambiente de frío moderado, con temperaturas que se han mantenido por debajo de lo habitual para la temporada.

PROTECCIÓN A VULNERABLES

En Reynosa, se prevé para este lunes 12 de enero máximas de 20 grados y mínimas de 11, para el martes 13 máximas de 19 y mínimas de 10 grados, mientras que el miércoles 14 de enero máximas de 27 grados y mínimas de 9 grados centígrados.

La temperatura comienza a recuperarse desde el próximo miércoles, y el resto de la semana con máximas de 24 a 27 grados, pero mínimas de 9, 11 y 13 grados.

Estas condiciones climáticas pueden generar afectaciones principalmente en grupos vulnerables, por lo que el llamado a la población es a tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y atender las recomendaciones.

Ante este clima, se espera una semana de mañanas y principalmente noches frescas en Reynosa, panorama diferente a lo que pasó en el Estado vecino de Nuevo Leon, como en Galeana donde se registró la caída de nieve.



