Suspenderán abasto de agua potable a familias de 62 colonias

Más de 62 colonias del Sector Granjas se quedarán sin agua potable a partir de las 8:00 horas de este sábado por trabajos en la red de distribución que realizará personal del organismo.
Las familias de colonias como Campestre Bugambilias, Esfuerzo Nacional, San Valentín, Vista Hermosa, Granjas, La Cima, Jarachina Norte y Sur, así como Nuevo México ITAVU, Puerta del Sol y del Sur, no contarán con servicio de agua potable durante parte de este día.
