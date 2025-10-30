Reynosa

Suspenden clases mañana y descartan puente escolar

Este viernes 31 de octubre las escuelas de educación básica en Reynosa, suspenderán clases debido a la realización del Consejo Técnico Escolar
  • Por: Nubia Rivera
  • 30 / Octubre / 2025 -
Por el Consejo Técnico Escolar habrá descanso este viernes en las escuelas, sin puente por Día de Muertos.

Este viernes 31 de octubre las escuelas de educación básica en Reynosa, suspenderán clases debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, correspondiente al mes de octubre, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Aunque muchos padres y alumnos esperaban un puente por la conmemoración del Día de Muertos, este descanso escolar no estará relacionado con dicha festividad, ya que el 1 y 2 de noviembre caerán en fin de semana. 

Alicia Pizaña, coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Educativo confirmó que la suspensión de actividades académicas será únicamente por motivos administrativos y de planeación docente, por el consejo técnico.

Durante el Consejo Técnico, los maestros y directivos de cada plantel se reúnen para analizar avances, evaluar estrategias educativas y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El próximo lunes 3 de noviembre las actividades escolares se reanudarán con normalidad en todos los niveles educativos.

Este viernes los estudiantes gozarán de un día de asueto que tendrá sabor a "puente escolar", ya que serán tres días de descanso, incluyendo ya el fin de semana.


