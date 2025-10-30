Suspenden clases mañana y descartan puente escolar

Este viernes 31 de octubre las escuelas de educación básica en Reynosa, suspenderán clases debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, correspondiente al mes de octubre, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Aunque muchos padres y alumnos esperaban un puente por la conmemoración del Día de Muertos, este descanso escolar no estará relacionado con dicha festividad, ya que el 1 y 2 de noviembre caerán en fin de semana.

Alicia Pizaña, coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Educativo confirmó que la suspensión de actividades académicas será únicamente por motivos administrativos y de planeación docente, por el consejo técnico.

Durante el Consejo Técnico, los maestros y directivos de cada plantel se reúnen para analizar avances, evaluar estrategias educativas y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El próximo lunes 3 de noviembre las actividades escolares se reanudarán con normalidad en todos los niveles educativos.

Este viernes los estudiantes gozarán de un día de asueto que tendrá sabor a "puente escolar", ya que serán tres días de descanso, incluyendo ya el fin de semana.



