Suspenden a tránsitos hacer arrastre de autos

Tras las quejas recibidas por la forma en que elementos de Tránsito y Vialidad se están acercando a los ciudadanos que infringen el reglamento vial, se ordenó la capacitación del personal así como también la suspensión del arrastre de vehículos por parte de las grúas que operan en Reynosa.

"La suspensión del arrastre de automotores, se dispuso desde el mes de diciembre pasado pero se espera que en una o dos semanas más se reanude ese servicio", dijo Giovanni Barrios Moreno, secretario de Seguridad Pública en esta ciudad.

La capacitación que se les brinda a los elementos viales consiste en conocimientos más amplios en derechos humanos, de la forma en que deben acercarse a los ciudadanos, darles a conocer los derechos que tienen, el motivo de la infracción y todo lo que marca el reglamento artículo tercero.

Resaltó la importancia de que el personal se encuentre capacitado en forma continua y con ello va a ser un mejor elemento para bien de la sociedad, agregó.

El servicio de arrastre vehicular con el uso de las grúas, únicamente se dará en situaciones muy extremas.

rondines que realizan los elementos para detectar vehículos que están infringiendo el reglamento de tránsito, se tomó la decisión de darles una mayor capacitación para beneficio de la comunidad

La corporación vial está integrada por 84 elementos incluidos los que están asignados al área de peritaje, pero también se cuenta con el apoyo de 29 agentes de la Guardia Estatal para labores de prevención y combate del delito.



