Suspende el IMSS servicios en todas sus prestaciones

Suspende el IMSS servicios en todas sus prestacionesEl Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa informó que este jueves 01 de enero se suspenderán los servicios en las Unidades de Medicina Familiar
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa informó que este jueves 01 de enero se suspenderán los servicios en las Unidades de Medicina Familiar, oficinas administrativas y en las guarderías de prestación directa e indirecta, con motivo de la fecha inhábil establecida en el calendario institucional.
La dependencia de salud precisó que, pese a la suspensión de actividades programadas, los servicios de urgencias y hospitalización se mantendrán en operaciones con normalidad, a fin de garantizar la atención médica a la población derechohabiente que lo requiera durante esa jornada.
El IMSS reiteró que estas medidas forman parte de la operación regular en días festivos, por lo que exhortó a la población a tomar previsiones y acudir únicamente a los servicios de urgencias en caso de presentar una situación que ponga en riesgo la vida o la integridad física.
Posterior al 01 de enero, los servicios estarán brindándose en forma normal y en los horarios establecidos.
La atención en el IMSS se ha mantenido durante toda la temporada vacacional, solo el 25 y este 01 de enero se suspenden los servicios. Esto aplica en las UMF 33, UMF 40 Hospital 15, así como en el 270 del IMS en esta ciudad.