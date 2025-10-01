Celebra Canaco la renovación del Supremo Tribunal de Justicia

El evento de toma de protesta de jueces y magistrados designados para afrontar los retos en impartición de justicia en el estado, contó con la presencia de Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, así como representantes de la sociedad civil y líderes empresariales entre los que se contó a Gildardo López Hinojosa, presidente del organismo camaral así como a Eduardo Salinas Ulloa, ex presidente del mismo.

La ceremonia tuvo lugar en el Poliforum Rodolfo Torre Cantú de ciudad Victoria.

A decir de López Hinojosa, la renovación del Poder Judicial Estatal, representa una oportunidad para avanzar en la credibilidad institucional, eficiencia en los procesos y consolidación del Estado de Derecho.

Por tal motivo, subrayó que más allá de los nombramientos es imprescindible que estos nuevos titulares cuenten con los recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para desempeñar su labor con prontitud, transparencia y eficacia.

Más adelante señaló que entre los puntos que se consideran esenciales para este nuevo ejercicio judicial, destacan la independencia y autonomía, la capacitación y la especialización, la transparencia y rendición de cuentas así como el acceso a la justicia.

Es menester hacer saber que Reynosa y Tamaulipas requieren instancias judiciales sólidas y confiables para que los ciudadanos e inversionistas recuperen la certeza legal, dijo finalmente Gildardo López.



