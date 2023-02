Enfrenta al cáncer en plena pandemia y vive

"La verdad no te esperas ese tipo de situaciones, que te digan tu hijo tiene cáncer , uno escucha pero cuando entras a ese mundo, te cambia todo, absolutamente todo, es y ha sido muy difícil, sobre todo para mí, me tocó a mí ser la fuerte", dijo Filiberta Martínez Gaona, madre de Derek Leonel Torres Martínez.

"Para mí él es un milagro de vida, que le agradezco a Dios por habérmelo dejado, lo voy a seguir cuidando como hasta ahora", expresa.

Filiberta cuenta que fue mucho más difícil en ese tiempo, porque era a inicios de pandemia y los médicos no querían atender.

"Era más difícil conseguir una cita, la conseguimos, fuimos con el pediatra, le pidió unos estudios se le hicieron, salió que andaba un poco bajo de sangre, que traía en ese momento 8, eso fue como el 17 de diciembre, para el 24 se puso muy mal, tuvimos que acudir a un hospital; después se le pasó ese malestar y pues estuvimos bien, para la madrugada del 25 de diciembre se vuelve a poner más intenso el dolor, lo internan, le hacen estudios y pues ya traía 6 la hemoglobina", dijo.

Explicó que el menor de edad traía liquido regado, no sabían qué era y les pidieron acudir al Hospital Universitario de Monterrey para que fuera atendido y donde se le diagnosticó un tumor en el hígado.

En ese tiempo el papá del menor se quedó sin trabajo, por lo que batallaron con la seguridad social, pero subsistieron gracias a rifas, ventas de comidas y apoyo de fundaciones.

"Hay que hacer todo lo humanamente posible y todo lo demás en manos de Dios, nos fuimos y en cuanto llegamos salieron bastantes doctores, sólo recuerdo que era el pediatras y cirujanos, no recuerdo las especialidades y le hicieron este ultrasonidos, laboratorios y radiografías, el oncólogo me dice, señora su hijo tiene un tumor en el hígado, como sabemos todo tumor presenta cáncer, no sabemos si es maligno o benigno, pero es de riesgo porque como se rompió, contaminó otros órganos, no es operable por el tamaño de 14 centígrados", recordó.

La madre de Derek señaló que estuvieron un mes en el hospital y tras cuatro ciclos, lo operaron en mayo, pero salió que tenía metástasis en los pulmones y en ese lapso, el catéter por el que le ponían las quimioterapias, se le contaminó.

"Después de la cirugía nos mandaron al 270 aquí en Reynosa y entonces ahorita nos atienden en conjunto, gracias a Dios esa metástasis que tenía en los pulmones se le quitó, ahorita él ya tiene un año en vigilancia, ya terminó sus medicamentos y quimioterapia, si anda bajo de peso, de repente que no quiere comer y la sangre, porque hasta cierto punto dice la doctora que es normal, por un niño que éste tipo de padecimiento, pero sí ha sido un proceso muy largo complicado en todos los aspectos", dijo.

Actualmente juntan taparroscas y cartón para ayudar a agrupaciones que apoyan a las familias en la lucha contra el cáncer como la Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer.

Derek tiene actualmente tres años de edad; cuando tenía apena un año de edad enfrentó junto con su familia el cáncer infantil.

"Gracias a Dios como le repito, aquí tengo a mi niño y entonces pudo avanzar de la metástasis, pudo salir, y la verdad para mí es un milagro, porque cuando te llega a la metástasis hacia los pulmones, es muy difícil que salir adelante", dice con entereza.

Derek estará en vigilancia cinco años, del cual lleva el primero, pero se siente mejor, ya juega y corre entre risas.

"El nunca presentó un desanimo, solo en una ocasión, pero no pasó a más, gracias a Dios sangre si le han puesto, pero no ha requerido plaquetas eso es bueno", apunta su mamá.

Explicó que más adelante le van a quitar el catéter y hacer otros exámenes que le hacen falta y para valorar si puede ingresar a preescolar, porque está en seguimiento.

La madre de familia recomendó a los padres de familia que siempre revisen a los niños, y que no se queden con una sola opinión de un doctor y busquen el apoyo necesario.

"Que no se desanimen papis, mamis, Dios nos pone estos tipos de pruebas, pero salimos adelante y no mostrar ese desánimo ante ellos, no mostrarse débiles ante ellos, porque ellos lo sienten y hay que darles mucho ánimo, confíen en Dios y en la medicina", dijo.