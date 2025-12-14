Silencio oficial ante la llamada ´super gripa´

Ningún funcionario de Salud Bienestar en Reynosa emitió comentario alguno sobre la llamada "super gripa", en que se ha convertido la nueva variante de la influenza también conocida como A H3N2 a nivel mundial en tanto que en México ya se tiene conocimiento de un caso confirmado.

La enfermedad se transmite según la Secretaría de Salud, a través de gotitas que exhala el paciente infectado, con saludo de mano, beso en la mejilla, etc.

Ante todo esta situación que viene presentándose, es importante hacer saber a la población, sobre todo a adultos mayores, que está disponible la vacuna contra la influenza estacional, misma que brinda protección a la gente.

De igual manera es importante el uso de cubre bocas cuando uno esté en lugarescon mucha presencia de personas en áreas cerradas a fin de evitar un posible contagio.

LOS SINTOMAS

Algunos de los síntomas de la enfermedad son fiebre alta y repentina, sudoraci´n, pérdida de apetito, dolor de cabeza, sudación pero también dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, dolor de garganta, así como pérdida de peso y otros más.

ACUDIR AL MEDICO

Cuando la sintomatología incluya fiebre muy elevada, dificultad respiratoria o disminución de oxígeno en la sangre, el paciente debe ser llevado inmediatamente al medico para evitar una posible complicación, dice la Secretaría de Salud en la entidad.

En Reynosa han ido incrementando los casos de influenza por lo que autoridades estatales y locales de Salud insisten en que es bueno solicitar la vacuna contra dicha enfermedad antes de que lleguen a padecerla.