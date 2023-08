Son adultos mayores los que sufren más con calor

El Mañana / Staff.- Los adultos mayores han sido los más golpeados por el incremento en las temperaturas porque su cuerpo pierde sensibilidad.

NO CEDEN

Las altas temperaturas no ceden pese a que está por iniciar el mes de septiembre, por lo que es importante seguir con los cuidados en este sector de la población.

Yasmín Alejandra Santos Reyes, doctora del Centro Especializado de Diabetes y Metabolismo comentó que conforme el adulto va creciendo se pierde la sensibilidad en la piel, por lo que los abuelitos no es común que sientan el calor como las personas más jóvenes, por lo que pueden no tener sed, andar bajo el sol durante horas, porque su piel ya no ya no coordina esta sensación y es más frecuente que se presente el golpe de calor.

"Además que en ellos es más es probable que padezcan una enfermedad que los mantenga desorientados que caminen durante el sol bajo mucho rato, al ellos no sentir la sensación de sed o de calor es frecuente que ocurra esta enfermedad que se conoce como el golpe de calor, los adultos mayores son los más vulnerables, ellos pierden sensibilidad de percibir el calor, entonces a ellos no les importa tanto el calor"

