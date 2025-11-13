Protestan por sueldos por debajo del mínimo

En el marco del Día del Cartero, los trabajadores del Servicio Postal Mexicano en Tamaulipas conmemoraron su día bajo protesta, en demanda de mejores condiciones laborales, equipo digno y un salario justo que esté acorde al mínimo vigente.

Bruce Lawrence López Leyva, secretario general de la Sección Tamaulipas del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, comentó que los empleados del sector atraviesan por una situación crítica que se ha agravado en los últimos años, por lo que pidió al Gobierno Federal, a través de la Agencia de Transformación Digital, resolver las peticiones.

Entre las principales exigencias destacan la entrega de equipo de trabajo, rehabilitación de oficinas en mal estado, creación de nuevas plazas, uniformes, refacciones, cascos, motocicletas, gasolina, peticiones que no son nuevas.

El representante sindical advirtió que los empleados postales perciben actualmente sueldos inferiores al salario mínimo, destacando que en la frontera un trabajador gana alrededor como de 280, 270 pesos, pero el salario mínimo anda en más de 419 pesos.

En el interior y exterior hay malas condiciones desde hace tiempo.

"Por decreto nadie puede ganar menos que el salario mínimo, ya quedamos debajo del salario mínimo y eso es más que nada lo que nos genera cierta inconformidad y somos trabajadores del gobierno federal y se supone que a todos nos deben de atender, todos deberíamos de ganar de perdido el equivalente al salario mínimo o un poquito más", dijo.

A esta problemática se suma la falta de personal: en Tamaulipas laboran cerca de 300 trabajadores postales, de los cuales 46 pertenecen a Reynosa, pero la plantilla resulta insuficiente para cubrir la demanda del servicio, por lo que el sindicato nacional ha solicitado la apertura de entre 3 mil y 4 mil nuevas plazas a nivel nacional.

"Si ha habido ingresos, han estado ingresando muchos, tenemos dos años de gestión lo que es el comité Estatal, tenemos dos años y en estos dos años el sindicato nacional nos ha proporcionado 26 plazas para todo el estado, estamos en espera de que haya más ingresos este año que viene", expresó.

López Leyva también hizo un llamado urgente a mejorar las condiciones de las oficinas postales, muchas de las cuales presentan deterioro estructural, ya que el techo se cae y los baños están en malas condiciones.

TRAEMOS LA CAMISETA BIEN PUESTA

Pese a las carencias, los trabajadores del Servicio Postal Mexicano continúan brindando atención a dependencias y empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Telmex y Banamex, además de manejar mensajería institucional de organismos gubernamentales, manteniendo cobertura en todo el territorio nacional.

"Que volteen a vernos, nosotros durante mucho tiempo hemos tenido la camiseta bien puesta, por el trabajador no queda, sino que ellos están dejando de hacer lo que les corresponde por obligación y a nosotros qué debemos recibirlo por derecho".

NO VAMOS A QUITAR EL DEDO DEL RENGLÓN

Con motivo del Día del Cartero, el dirigente sindical estatal, envió un mensaje de reconocimiento a sus compañeros, reiterando que la lucha por condiciones justas continuará.

"A veces en la escasez el compañero tiene que andar comprando una cámara, una llanta, ponerle frenos a las motos, todo eso, hay formas de demostrar que nosotros hemos estado siempre al pie del cañón, desearles muchas felicidades a mis compañeros y tal vez no hay mucho que festejar, pero es un oficio que nos tocó brindar a la sociedad y seguimos en pie de lucha, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se nos resuelva esta situación", finalizó.



