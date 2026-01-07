Buscan a voluntarios con subsidio en ITEA

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, invitan a participar en la convocatoria 2026 para el ingreso de Personas Voluntarias con Subsidio, con el objetivo de fortalecer la atención a personas jóvenes y adultas en situación de rezago educativo.

INICIA CONVOCATORIA

La recepción de documentación y la atención los aspirantes se llevará a cabo del 7 al 9 de enero, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en la Coordinación de Zona Reynosa, ubicada en la zona centro, calle Pedro J. Mendez, 370 altos.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen participar en las acciones educativas que impulsa el programa de educación para adultos, el cual ofrece alfabetización, primaria y secundaria a personas de 15 años o más que no han concluido su educación básica.

Para el ejercicio 2026 se contempla la incorporación de 31 Personas Voluntarias con Subsidio, distribuidas en los siguientes roles: 6 en Operativo Territorial, 20 como Asesor Educativo HH, 2 como Aplicador de Exámenes y 3 en Apoyo en Plaza Comunitaria.

Las autoridades del ITEA Reynosa, destacaron que esta estrategia busca reforzar la cobertura de los servicios educativos, además de promover la participación social en el combate al rezago educativo en las comunidades.

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y los requisitos en el portal oficial https://itea.inea.gob.mx, donde también se detalla el proceso de selección, formación inicial y las disposiciones generales del programa.



