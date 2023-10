Imponen requisitos en subsidio de agua

No administrara el apoyo económico a deudores del agua.

El Mañana / Staff

Tras precisar que el estímulo de 5 mil pesos a un promedio de 12 mil usuarios con rezago histórico de servicio de agua y drenaje, no será administrado por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa). Alfonso Gómez Monroy, gerente general advierte que el beneficio no será mediante la sola entrega del recurso, deberá cubrirse una serie de requisitos que a continuación especifica:

Indicó que el apoyo económico a manera de subsidio será distribuido en los denominados Polígonos de pobreza en base a la medición hecha por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).

Los usuarios que perciban el monto de 5 mil pesos tendrán que reunir condiciones de requisito como: Ser propietario de la vivienda (no arrendatario), tener registro ante el Catastro Municipal, Comprobantes de domicilio, Curp, así como firmar una carta de compromiso para realizar la regularización de su adeudo ante la Comapa. No será acumulable el apoyo económico entre familias y, además, tampoco podrán recibirlo, quienes habiten en predios o viviendas en colonias irregulares o "invasiones", estos no serán susceptibles del beneficio.

Por otro lado, precisó que el Programa de Estímulo lo administrará el gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, en donde Comapa no tendrá injerencia o participación alguna en la planeación y ejecución del mismo.