Concluyen la subestación eléctrica Santander Banco 1

Con una inversión superior a los 96 millones de pesos, quedó concluida la construcción de la subastación Santander Banco 1, ubicada en el fraccionamiento Villa Florida.

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que esto forma parte del Programa de Obras de la CFE y el plan de desarrollo en la zona norte del estado, con el objetivo de garantizar la estabilidad y brindar un mejor suministro eléctrico para la industria, comercio y las familias tamaulipecas.

"El programa de obra ha avanzado muy bien; una que estaba en construcción en la ciudad de Reynosa ha concluido, y están a la mitad otras más que están desarrollándose en el norte de Tamaulipas", comentó el secretario.

Con esta nueva edificación se permitirá un incremento en su potencial, ya que tendrá una capacidad 40 MVA, lo que representa una mejora en la creciente demanda energética, especialmente en los parques industriales de Reynosa.

Aunado a lo anterior, el funcionario indicó que más obras seguirán desarrollándose en Tamaulipas, ejemplo de ello es la planeación de una novena subestación para Ciudad Victoria, en donde actualmente se define el polígono de factibilidad para su instalación.

"Es fundamental que la ciudadanía conozca con claridad el impacto de estas subestaciones, por lo que próximamente detallaremos a profundidad el alcance técnico y social de estas inversiones, finalizó el titular de la SEDENER.

Recordó que durante el 2025 se ejecutaron 502 millones de pesos en inversión, por lo que esperan que para agosto de este año el recurso llegue a los 1,200 millones.

