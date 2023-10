´Va en aumento casos de estrés´

"Ya sea mi hijo está siendo agredido o es el agresor, para buscar soluciones, irnos directamente a las solución, es decir este joven está necesitando apoyo" Astrid Zapata, psicóloga.

El Mañana / Staff.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud después del 2020, se han incrementado el nivel de casos de estrés, donde los jóvenes son los más vulnerables en los cambios que se presentan entre la adolescencia y la juventud.





CASO DE AGRESIÓN

En el país se han incrementado los casos donde estudiantes agreden a maestros y compañeros de clases, el más reciente donde un estudiante agrede con una navaja, a su maestra frente a toda la clase en el estado de Coahuila.

Astrid Zapata, psicóloga comentó a El Mañana que existen en la actualidad situaciones únicas en las cuales los jóvenes están enfrentando y esto puede ir generando una mayor predisposición hacia conductas no adecuadas en los entornos escolares de todo tipo entre ellos la violencia escolar.

"Hay hechos estresantes en la vida de los jóvenes que pueden estar impactando en que ellos tengan algún tipo de respuesta de esta índole, no hay una sola causa sino, una mezcla de factores que convergen en una situación particular para lo cual un joven con dificultad en el manejo de sus emociones pueda tener una respuesta un poco o bastante violenta ante una situación que está respondiendo en una situación particular", dijo.

RESPONSABILIDAD DE PADRES DE FAMILIA

La psicóloga señaló que como padres se tiene la responsabilidad y la obligación de estar muy cerca de los hijos, de hablar con ellos, escucharlos, entenderlos y sobre todo de brindarles a ellos facultades y habilidades tanto socioemocionales para que ellos puedan tener las herramientas suficientes para enfrentarse a cualquier situación.

"Por ejemplo diríamos que los jóvenes tienen que tener actividades múltiples variadas, no solamente en casa y hogar y todo el tiempo encerrados sin ninguna actividad, más bien nosotros tenemos que involucrarnos en actividades educativas y coeducativas, culturales, deportivas, en el arte, donde ellos puedan ir canalizando de una forma diversa esas emociones de acuerdo al perfil de cada uno de los jóvenes", expresó.

A veces las madres quieren que los jóvenes aprendan guitarra y el chico no tiene esas habilidades, le gusta más el deporte, entonces es importante encauzar pero sobre todo escucharlos, estar muy al pendiente y sobre todo ante los tiempos modernos.

"Qué están viendo en las redes sociales, quiénes son sus amigos, cuáles son las influencias actuales en las que estamos viviendo, por ejemplo ahorita en el mundo así globalizado puede estar en contacto con personas de otros países, de otros continentes, pueden estar teniendo ideologías de otros países y eso puede ir también influyendo en que los jóvenes tengan otro tipo de actitudes, valores, creencias, gustos que pueden ir determinando ciertas conductas", recalcó.





CONSECUENCIA DE PANDEMIA

Explicó que la pandemia ha elevado el nivel de estrés y los jóvenes son más vulnerables en los cambios, más en la adolescencia, por lo que es importante estar muy al pendiente de ellos, como padres de familia, que realmente sientan la presencia que puedan externar abiertamente y sobre todo, aparte del diálogo, guardar la calma.

"Ya sea mi hijo está siendo agredido o es el agresor, para buscar soluciones, irnos directamente a las solución, es decir este joven está necesitando apoyo, ya sea porque lo están agrediendo o porque ya sido agresor de alguien más, tenemos que poner no con más violencia sino con actuación, algo está ocurriendo en ese joven y nos necesita como padres y buscar también el apoyo profesional cuando muchas de estas conductas se están disparando en nuestras familias", dijo.

Los padres de familia deben estar atentos a los cambios emocionales, a su rendimiento escolar, que tenga un semblante de tristeza o estrés, que sus conductas sean muy iracundas dentro de la familia, que tenga poca tolerancia a la frustración.

"Si son chicos que ya han sido diagnosticados con alguna dificultad en el neurodesarrollo, por ejemplo, déficit de atención con hiperactividad o algunos problemas de conducta que ya se vengan arrastrando, ahí es donde necesita también de nuestro apoyo, tenemos que observar muchos de esos cambios, si son niños, pueden tener retrocesos en las etapas, por ejemplo, se empiezan a hacer pipí durante la noche o tienen pesadillas y se aíslan, no quieren salir de su cuarto, solamente quieren estar con una actividad, hay que observar, un solo factor no es determinante, sino la mezcla de todos ellos", expresó.

En la actualidad la situación interna dentro de las familias, escolares, ambientales, comunitarias, demanda mucho más como padres y es importante que los hijos sepan que cuentan con el apoyo.

Explicó que manejan un programa de crianza positiva para poder manejar la conducta sin necesidad de la violencia, donde les dan una serie de estrategias para que ellos puedan tener más habilidades y corrige la conducta y el programa de habilidades para padres de adolescentes que tienen conductas de riesgo para eliminar la violencia dentro del hogar.