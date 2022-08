Otra puñalada: sube la tortilla

Jorge Negrete Martínez, representante de los empresarios de la masa y la tortilla en Reynosa, comentó que para esta frontera el alza será de dos pesos como máximo, pero en otras partes del país el incremento puede ser factible que llegue hasta los 30.

Y agregó: "Yo digo que máximo unos dos pesos, porque el incremento fue de mil 200, poquito más del 10 por ciento; entonces, calculándole de dos pesos a mínimo un peso, pero vamos a ver cómo se comporta en esta semana".

El dirigente de los empresarios recalcó que en otras partes del país puede ser factible que el kilo llegue a los 30 pesos, porque hay estados donde su precio estaba en 27.

"No es en todo México, es en algunas partes; en la Cdmx siempre está todo más económico, allá todo es más barato, hasta los vasos de fruta; aquí valen 60 pesos, allá 20 pesos, allá todo es más barato y acá no, acá todo bien caro, los fletes, especialmente, por ejemplo, a mí, enviar una maquina me cuesta 6 mil pesos el flete Matamoros, y ha Reynosa 9 mil, 9 mil 500", recalcó.